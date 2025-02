En El Gran Chef Famosos: Pericotitos, los participantes tuvieron el reto de preparar loncheras creativas y milanesas con ensalada y papas fritas, una prueba que exigió precisión y rapidez en la cocina. La dupla que más brilló en la primera parte de la noche fue la de Tilsa Lozano y Valentina, quienes lograron impresionar al jurado con su propuesta. “Está sabrosa la mezcla de la mayopalta y el atún”, elogió Patty Chong.

Sin embargo, no todo fue felicidad, ya que Gino Pesaressi intentó descubrir los secretos culinarios de Tilsa, pero ella optó por guardarlos. “No vale copiarse”, le respondió con picardía. Además, un momento inesperado ocurrió cuando Mónica Torres no pudo ayudar a Tilsa Lozano de inmediato porque no encontraba sus lentes. “Necesitamos los lentes, cómo me la van a mandar sin lentes”, reclamó Tilsa entre risas.

Al final de la noche, solo dos duplas lograron evitar la Noche de Eliminación: Tilsa y Valentina, y Steve Palao con Caetana, quienes celebraron con entusiasmo. Mientras tanto, Ali y Bianca Bazo, Tito Vega y Leandra, Alessito y Adolfo Bolívar, y Gino Pesaressi con Gia fueron sentenciados y deberán luchar por su permanencia en la competencia.

¿Quién logrará superar el reto de la eliminación? ¿Quién se despedirá de la competencia? ¡No te pierdas lo que viene en El Gran Chef Famosos: Pericotitos!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.