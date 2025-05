Reimond Manco vio la oportunidad y la aprovechó. El participante, quien lucha por la ansiada Olla de Oro, le ganó en un juego de estrategia a su rival Vania Bludau y le jugó una broma.

“Vania, ¿tan fácil es engañarte? Con razón ahora entiendo todo”, ironizó el deportista.

Y, por su lado, Vania le respondió “indignada”: “Oye, soy muy inocente, amigo, ¿qué te puedo decir? Reimond, la verdad que no te voy a decir que no si sí. A mí me engañan, soy muy ingenua, amigo, ¿qué puedo hacer? Dame un poco de tu viveza y tu grandeza”.



Este martes 13 de mayo se transmite la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Los finalistas luchan por alzarse con la ansiada Olla de Oro, ¿quién lo conseguirá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.