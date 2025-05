En El Gran Chef Famosos, Reimond Manco se ha posicionado como uno de los favoritos junto a Vania Bludau, gracias a su energía, rapidez y compromiso en la cocina. Ya instalado en la semifinal, su desempeño ha sido destacado, pero este último episodio estuvo marcado por un tenso momento con el jurado Javier Masías.

Durante la exigente preparación del king kong, Masías se acercó a la estación de Reimond y comentó: “¿Sabes qué ocurre? Ya no importa, quedan cinco minutos”, al notar que el participante seguía trabajando a toda prisa. Sin embargo, la situación se volvió más tensa cuando Masías cuestionó la cantidad de relleno que Manco estaba usando: “¿Tú crees que esto te va a alcanzar para todo el king kong que tienes que hacer?”

Fue entonces cuando Reimond no se quedó callado y respondió con firmeza: “Entonces ustedes me han dado mal las medidas, yo lo he hecho como me lo han indicado”, lo que provocó una reacción de sorpresa en el jurado. “¿Cuánta piña has puesto? Habrás escogido una piña enana, buena suerte”, concluyó Masías, dejando el comentario en el aire mientras continuaba la evaluación.

¿Podrá Reimond mantener la calma y asegurar su lugar en la final? ¿Se reconciliará con el exigente jurado tras este cruce? No te pierdas los próximos capítulos de El Gran Chef Famosos.

