Peláez le preguntó a Melissa qué técnica usaba para poder llorar en las novelas y ella mencionó que no usa la memoria emotiva, sino la corporal: “trabajo con mi cuerpo para poder llorar, entonces, busco la sensación de cómo hace mi cuerpo para llorar”.

Peláez intentó copiar la respiración de Melissa, pero no tuvo éxito y la participante no dudó en darle ánimos: “es full memoria corporal”.

A Pedro Pablo le pareció curioso y no dudó en respirar de forma agitada para probar si le funcionaba o no: “¡buena!, la Melissa soltando los tips de actuación, me emocioné”, comentó mientras recuperaba el aliento.

