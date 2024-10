Raysa Ortiz y Tito Vega NO deleitaron el paladar del jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Por ende, ambos participantes pasaron a la temida Noche de Desaprobados y lucharán por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión.

La primera desaprobada de la noche fue Raysa, quien presentó su arroz con pollo crudo. “Yo soy una chica competitiva, voy a seguir practicando porque yo no me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a ir de aquí, se los aseguro”, sentenció frente a cámaras.



En tanto, el segundo enviado a la Noche de Desaprobados fue Tito. El alumno de “La Academia” se excedió en sal y el jurado no pudo probar su ají de pollo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.