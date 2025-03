En El Gran Chef Famosos, Extremo, la noche de culto a la selva trajo dos retos gastronómicos para los participantes: canastitas de bellaco con chalaquita de cecina y patarashca con ensalada de palmito.

Al finalizar el segundo plato, los resultados estuvieron listos. Después de juntar a los participantes, la primera SENTENCIADA fue Claudia Portocarrero. “A seguir trabajando”, lamentó la ñañita.

Para alegrar la noche, los jurados SALVARON a Tula Rodríguez: “Estoy muy contenta”, confesó la participante.

A estas buenas noticias le siguió la triste SENTENCIA de Jano Baca. “He pasado de casi matarlos a que me digan que no es un desastre. Estamos mejorando, por favor, no me eliminen”, señaló el competidor.

Solo quedaron Franco Cabrera y el Gringo Marcos. Tras intercambiar miradas nerviosas, los jurados SALVARON a Franco y mandaron al “extranjero” a SENTENCIA.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.