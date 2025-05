Luego de una intensa noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, Extremo”, el jurado tomó una decisión y anunció quiénes serían los cuatro participantes que tendrían que afrontar la temida Noche de Eliminación.

El primer enviado a Eliminación fue Nacho di Marco. “Yo no quiero dejar de venir, no quiero dejar de practicar, no quiero dejar de verlos, de que me vean disfrutar de este hermoso programa. Nos vemos en la Noche de Eliminación”, aseguró el participante. Seguidamente, los jueces anunciaron que Julián Legaspi, Víctor Hugo Dávila y Melissa Paredes también lucharán por su permanencia.

En tanto, los dos únicos concursantes salvados de esta noche fueron Luciana Blomberg y Sofía Franco. “¡Yeeee! Mamá Nelly, esto te lo debo a ti porque tú confiaste en mí”, celebró la actriz de “Papá en Apuros”.

