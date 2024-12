José Peláez visitó a Joaquín Escobar en una noche DECISIVA de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” y, para aumentar la presión de la competencia, decidió “eliminarlo” de la carrera.

Todo empezó porque Peláez le sugirió a Joaquín que se “interne” unos días en un restaurante y, de esa manera, mejorar su juego culinario; al mismo estilo de Emilram Cossío. “Pronto te vamos a ver internado en un restaurante, almorzando a las 10 de la mañana y preparando harto ceviche”, aseguró el conductor.

Y, por su lado, el actor de “Papá en Apuros” se mostró DE ACUERDO con la sugerencia. Ahí es donde entraría el ÁCIDO comentario de Peláez: “Date prisa, porque no vaya a ser que te internes y ya no estés compitiendo”. “No, no me digas eso”, suplicó Joaquín.

Este lunes 09 de diciembre se vive la segunda noche de la ronda de eliminación en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. ¿Quiénes acumularán la mayor cantidad de puntos en la tabla?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.