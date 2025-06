Después de jugarle la misma broma a Dávila, ambos planearon hacer el cambiazo a Menacho, quien estaba totalmente concentrado en el plato de la noche, el frito chiclayano.

“Ven Menacho ven, mira, zapateo, punta y taco”, gritaba Víctor mientras bailaba.

Mientras la emoción y los pasos se asomaban, Peláez hacía de las suyas y logró su misión con éxito. “Y la canela para que es”, menciona con ironía.

Daniel quedó paralizado. “Yo leí comino, ¡te lo juro!”, decía desesperado. Cuando el conductor vio que estaba a punto de arrancarse los pelos, terminó por soltar la broma entre risas “es broma, hice el cambiazo”.

Menacho no tuvo más que pedir por su inhalador. “Casi me da un paro cardiaco, ¿alguien me pasa mi inhalador de asma? que me estoy muriendo”.

