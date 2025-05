José Peláez llegó hasta la cocina de Zumba Benítez para supervisar la preparación de la sarza de patita al estilo arequipeño en la primera Noche de Eliminación de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Una vez allí, el conductor se llevó una sorpresa.

Peláez notó que Zumba aún no sabe ejecutar los cortes de manera correcta, así que se tomó unos instantes para enseñarle el corte pluma –supuestamente-. “Primero cortas a la mitad. Señora, parece mucho más fácil en casa, ¿no?”, confesó el presentador ante la cámara.

Zumba no despegó la mirada de Peláez para aprender el corte y presentarle un mejor resultado al jurado. Sin embargo, su nuevo “maestro” falló. “¡Ahh! No se corta así. No es brunoise, es pluma”, se lamentó el conductor al darse cuenta del error que había cometido.

Al ver que no aprendería nada, Zumba corrió a Peláez de su cocina. “Peláez, te quiero mucho, ve donde Pilar”, suplicó.



Este sábado 17 de mayo se vive la primera Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Los cuatro participantes sentenciados luchan por su permanencia, ¿quién de ellos abandonará la competencia?

