Luego de haber creado la nueva canción de “El Gran Chef Famosos”, “La cumbia chefera”, José Peláez hizo una importante declaración. El conductor visitó la estación de Santiago Suárez y le confesó al participante que le gustaría grabar el nuevo tema. “Tiene potencial esta canción, hermano. Yo la quiero producir de verdad con todos los participantes de El Gran Chef”, comentó.

“Vamos con todo, Peláez. Cuando grabemos ese videoclip va as set bomba”, respondió el participante Suárez. Sin embargo, el asunto no quedó ahí, pues el presentador hizo referencia a la canción “We are the world” de Michael Jackson en donde reunió a varios de los cantantes más famosos y talentosos de ese momento. “Juntó a perro, gato y pericote, a todos los cantantes de la época. Eso es lo que quiero con ‘La cumbia chefera'”, sentenció.

Además, Peláez no paró de dar ideas y aseguró que le gustaría juntar a todos los ganadores de la Olla de Oro. “A Rondón abrazándote a ti por ejemplo. A todos los campeones: Mariella Zanetti, Rondón, Natalia Salas, Mathías Brivio, el campeón de esta temporada, que podrías ser tú, Christian Ysla”, explicó.

Este sábado 6 de julio se vive una Noche de Sentencia especial en “El Gran Chef Famosos”. Cielo Torres, Jose Miguel Arguelles y Santiago Suárez deberán enfrentarse a divertidas pruebas por el Día del Maestro para evitar caer en Noche de Eliminación. Sin embargo, solo uno pasará a la siguiente ronda, ¿quién lo logrará?

