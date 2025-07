En El Gran Chef Famosos, Steve Palao, contra todo pronóstico, sorprendió a todos al eliminar a Mariella Zanetti, quien se había perfilado como la gran favorita de la temporada.

Sin embargo, en la competencia, las sorpresas nunca paran, y en medio de una de las pruebas, Steve expresó con total confianza: “Esto me va a salir de lujo, nunca he hecho este plato, pero sé que me va a salir bien porque tengo la sazón Palao”.

Fue en ese momento que Peláez, con su característico humor, le lanzó una provocadora broma: “Oye pero te has subido, desde que le ganaste a Mariella Zanetti estás soberbio”, haciendo alusión a la reciente victoria del participante.

La reacción de Reimond Manco no se hizo esperar, quien, al escuchar la broma, mostró su sorpresa por los resultados del participante y miró a Steve.

¿Será que la actitud de Steve está cambiando después de su gran victoria? ¿Seguirá siendo el favorito para llevarse la corona de El Gran Chef Famosos? No te pierdas los próximos capítulos de El Gran Chef Famosos para ver cómo se desarrolla esta temporada llena de tensión y sabor.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.