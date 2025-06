En El Gran Chef Famosos, Pedro Pablo Corpancho lanzó una idea inesperada mientras hablaba con Menacho: “Creo que vamos a hacer… oye, ¿y si hacemos que Peláez rapee?”.

Peláez no dudó en negar la propuesta: “No, no, yo no puedo, a ustedes se les da bien. Ustedes son los que saben rapear”, respondió entre risas. “Sería la batalla de lagartijas”, soltó Pedro Pablo mientras se preparaba para improvisar.

Sin más vueltas, empezó la improvisación: “Estamos aquí, por fin, cocinando en El Gran Chef, y vamos a ganar, ¿por qué?, porque definitivamente tenemos el mejor equipo, con mi hermano el Menacho, que es un gran tipo…”

“Hay talento, lo que falta es apoyo”, remató Peláez y Menacho añadió “y cocinar”.

