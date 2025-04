En El Gran Chef Famosos, Extremo, la Noche de Eliminación ha acelerado los latidos de todos los participantes, quienes pusieron a prueba todas sus habilidades culinarias.

Aunque el spaghetti negro a lo macho se convirtió en un verdadero retos para los famosos, lograron presentar el plato satisfactoriamente, ¿qué opinarán los jurados?

Con la salvación de Mateo Garrido Lecca y Jano Baca, los maestros de la cocina debían decidir entre Claudia Portocarrero y Patricia Alquinta. Con tristeza, les tocó despedir a la segunda participante.

“Sé que se me notó un poquito, me lo hizo saber Masías, lo que pasa es que estoy con migraña hace dos días y para mí es muy duro. No justifica”, explicó Patricia al enterarse de su eliminación.

Además, se dirigió a la jurado Nelly Rossinelli con unas conmovedoras palabras. “Gracias, Nelly, he aprendido un montón, gracias por decirme cada día cosas. Mi familia te adora. Gracias por haberme corregido estos dos días”, le agradeció conmovida.

La actriz, también, se despidió de todo el equipo de El Gran Chef Famosos, Extremo. “A todos los chicos de producción, técnicos, gracias. Sé que hoy no fue mi noche, pero en verdad el dolor no lo soporto, el que tiene migraña debe saber”, aseguró Patty.

Entre lágrimas, la participante se despidió del resto de sus compañeros. “Los veo desde Miami y espero que ustedes también vean mi trabajo allá a partir del otro mes”, pidió antes de abandonar la cocina.

