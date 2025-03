En El Gran Chef Famosos, Extremo, Olenka Zimmermann está lista para conquistar el paladar de los jurados con platillos que llevarán AL LÍMITE sus habilidades culinarias.

Al iniciar la noche, la chica dorada confesó haber asumido otros retos EXTREMOS. “Creo que ser mamá es una de las cosas más extremas que he hecho. Di a luz SIN ANESTESIA, pero no por hippie, sino porque no llegó la anestesista”, reveló entre risas.

El conductor José Peláez se apuró en compartir que se convirtió en padre de un hermoso niño hace solo unas semanas. “Yo soy padre hace relativamente poco, creo que esto (la competencia) no va a ser más extremo que ser padre, pero buena suerte con eso”, le deseó a Olenka.

¿Acaso su rol como madre de familia le bastará para hacerse un lugar en la cocina? ¿Su sazón llevará a la rubia a levantar la Olla de Oro? Olenka está más que dispuesta a descubrirlo.

