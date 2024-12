Nico Ponce regresó a la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”, pero, en esta ocasión, como parte del elenco de “Pobre Novio”, la nueva novela de Latina que se estrena este lunes.

“Vengo preparado, señor. He cambiado de peinado, me veo diferente. He estado practicando mis recetas”, aseguró el actor. Y Peláez le dio su voto de confianza: “Buena suerte, señor Ponce”. Pero, con lo que NADIE contó era con que Nico se sacaría el saco para empezar a cocinar.

Este lunes 02 de diciembre se vive una noche MUY especial en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes recibirán el refuerzo de los actores de “Pobre Novio”, la nueva novela de Latina. ¿Cómo quedará la tabla de logros?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.