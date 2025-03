En El Gran Chef Famosos, Extremo, Mateo Garrido Lecca estuvo a punto de NO presentar su segundo plato. Sin la ayuda de los otros participantes, no hubiera terminado sus california rolls y nigiris de salmón. Pese a este logro, la improvisación le jugó una mala pasada.

Al llegar la hora de probar los platos, la jurado Nelly Rossinelli dejó en claro que no se atrevería a probar un solo bocado del plato de Mateo.

“En este caso, he visto la manipulación que has tenido y no lo voy a probar por salubridad. No sé si mis compañeros desean probar”, sentenció Nelly.

De inmediato, ambos se sumaron a esta decisión. “No, yo todavía tengo pesadillas con Miguel Vergara”, señaló Javier Masías al recordar el plato de un exparticipante.

