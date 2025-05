En El Gran Chef Famosos, la eliminación de Franco Cabrera generó una gran controversia entre los jurados. El participante, quien no logró preparar correctamente el lomo Wellington solicitado, quedó en quinto lugar, siendo el último competidor en despedirse de la competencia.

Lo que sorprendió a todos fue la deliberación de los jurados, que, en esta ocasión, no estuvieron de acuerdo. Tras probar los platos, Javier Masías comentó: “No puedo creer lo que voy a elegir, pero una de las preparaciones tiene un error muy grave y cinco aciertos que hacen que casi no se note el error”.

Por su parte, Luciano Mazzetti añadió: “Todos han cojeado de la misma pata, hay uno de ellos que por un tema de cocción y presentación siento que no lo ha logrado”, refiriéndose también a Franco.

Sin embargo, Nelly Rossinelli no estuvo de acuerdo con la decisión de sus compañeros. De manera tajante, expresó: “En esta ocasión yo no estoy de acuerdo con ustedes, para mí se debería ir otra persona. Tenía cebolla quemada, el armado estaba totalmente mal, el plato no era como lo esperaba, pero está bien, son dos contra uno”. A pesar de no compartir la decisión, Nelly aceptó la mayoría.

¿Crees que Franco Cabrera debió ser el eliminado o Nelly tenía razón al proponer a otro competidor? ¡No te pierdas lo que sucederá en El Gran Chef Famosos!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.