En El Gran Chef Famosos, la competencia entre Nelly Rossinelli y Luciano Mazzetti ha llegado a un nivel de tensión máxima. Ambos, como jurados, están no solo evaluando, sino también apoyando a los competidores para asegurar su lugar en el programa. Sin embargo, esta vez, el duelo entre ellos toma un giro inesperado.

Durante la preparación de los platos, Luciano se dio cuenta de que Nelly había utilizado la misma técnica que él, y sin pensarlo, exclamó: “¡Oye, qué copiones, se están copiando la técnica!” A lo que Nelly, sin perder su estilo relajado, respondió: “Eso lo hace todo el mundo”.

Pero la conversación no quedó ahí, ya que Pilar Delgado, siempre lista para dar su toque de humor, intervino y dijo: “Entonces, ¿por qué no lo estaban haciendo antes? ¡Están bien atrasadas!”. Después, bromeando, se acercó a Nelly y le dijo: “Yo no pensaba eso de usted”.

¿Qué pasó con esta “copia secreta”? ¿Lograrán Luciano y Nelly mantener la competencia justa o será este el principio de una serie de intercambios inesperados en la cocina? No te pierdas ni un segundo de El Gran Chef Famosos para ver cómo sigue esta historia.

