En El Gran Chef Famosos, el tataki de bonito se ha convertido en uno de los platos más complicados para los participantes, quienes han enfrentado varios contratiempos en la cocina.

Al llegar el turno de Claudia Portocarrero, la participante se mostró visiblemente nerviosa. Tras probar su preparación, Nelly Rossinelli no pudo evitar hacer una crítica contundente: “Me gusta que hayas decorado el plato, pero no me gusta que esté la cáscara sola”.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Nelly continuó: “Por otro lado, la presentación del plato se parece a la comida de mi gatito”. Claudia, un tanto avergonzada pero con una sonrisa, respondió: “Mejor me río”.

No obstante, tras probar nuevamente el plato, Nelly Rossinelli sentenció: “Sabe a la comida de mi gatito”, lo que desató las risas en el set, convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos del programa.

¿Qué opinas de la crítica de Nelly? ¿Logrará Claudia mejorar su preparación en los próximos retos?

