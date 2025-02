En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, los competidores se alistan para presentar su arroz tapado. Por eso, los jurados se acercaron a sus estaciones para supervisar su trabajo y Nelly Rosinelli se encontró con un peculiar olor.

“Algo huele a quemado, Steve, eso sí. Creo que es el arroz”, le advirtió a Steve Palao. Para el competidor, esto NO era posible.

Con incredulidad, el participante le explicó que ese olor no provenía de su estación. “No, el arroz lo tengo apagado hace rato”, se defendió.

“¿Qué pasó, Nelly? No, no, no. Creo que se ha quemado por atrás”, aseguró Steve entre risas.

Pese a no ser responsable del olor a quemado, Nelly le hizo un par de recomendaciones para no arruinar su plato. “El armado es con tiempo. Lo más bonito de ver un armado es ver una torrecita perfectamente armada con su huevito a la inglesa y su salsita aparte”, aconsejó al competidor.

A Steve esta observación le vino como anillo al dedo y no dudó en reconocerlo. “Está bien, Nelly, yo siempre te hago caso porque tú sí sabes”, agradeció con énfasis.

Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.