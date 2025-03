En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”, el jurado le dirá ADIÓS PARA SIEMPRE a una de las duplas que enfrentan la Noche de Eliminación. Por eso, el conductor les pidió a los jueces sus impresiones sobre esta noche de competencia.

La primera en manifestar su tristeza por despedir a dos de los participantes este miércoles fue Nelly Rossinelli. “Me cuesta mucho, la verdad. Ale y Sumaq se han ganado todo nuestro corazón con la ternura y sus ocurrencias, Leandrita es una de las más aplicadas de todos los participantes, ella se desempeña solita y es muy limpia y ordenada. Entonces, cualquiera de los que se vaya me va a costar demasiado”, aseguró la popular “mamá de los pericotitos”.

En tanto, Paty Chong también está emocionada por esta noche de competencia, “pero con pena” de despedir a unos participantes. “Así es la competencia, pero bueno, creo que todos estamos aprendiendo muchas cosas”, añadió.

Por último, Luciano Mazzetti aseguró: “La verdad es que claramente me da pena, me da pena porque los veo esforzándose. También porque, al principio, no habían invertido tiempo ni ganas, y, a estas alturas, dicen que no se quieren ir”.

Este miércoles 05 de marzo se vive el último día de la ronda semifinal en “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. Una de las duplas abandonará la competencia PARA SIEMPRE, ¿quiénes se despedirán de la cocina?

