Nacho di Marco ganó el beneficio y tuvo la papa cortada para presentar un excelente ajiaco en la Noche de Sentencia de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Sin embargo, el tiempo le jugó en contra.

Faltaban solo tres minutos para que acabe el tiempo de cocina, así que el participante se desesperó aún más porque no tenía listo el ajiaco y mucho menos las torrejas de atún. “No se me hizo una torreja. Se me puso complicado. Mucho relleno. Me dijeron 2 cucharadas”, se lamentó el argentino ante las cámaras.

Incluso, cuando logró sacar las torrejas de la sartén, se dio cuenta del desastre. “Está terrible. Está terrible todo. No se hicieron, están crudas. Eché harina y se pegaron”, agregó.



Este viernes 30 de mayo se transmite la nueva Noche de Sentencia de “El Gran Chef Famosos, Extremo“. Los seis participantes sentenciados luchan por salvarse de la Noche de Eliminación, pero solo dos de ellos lo conseguirán. ¿Quiénes serán?

