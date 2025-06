Nacho di Marco se convirtió en el tercer eliminado de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. El participante se despidió de la cocina entre lágrimas y los aplausos de sus compañeros.

Antes de abandonar la cocina, el concursante aseguró: “Hoy me desperté con la sensación de que esto iba a pasar, no sé por qué. Mi intuición. Pensé que era mi miedo en realidad, y no que era lo que iba a pasar. Toda la cronología de lo que iba pasando era con este desenlace, lo sentía así, y no lo sé”.

Pero, en su discurso también aseguró que disfrutó de su paso por el concurso de cocina. “Siempre me ha gustado cocinar y me di cuenta de que lo puedo hacer bien y voy a seguir cocinando en casa, a disfrutarlo. Disfruté mucho esto”.

Asimismo, agregó: “Es la primera vez que estoy en un programa reality y lo disfruté un montón. Siento que me pude conocer en un montón de aspectos en esta cocina y a mí, ser yo, que me conozcan como soy. Me voy feliz”.

