En El Gran Chef Famosos, Pericotitos Tilsa Lozano y Valentina se consagraron como las ganadoras del primer reto de la noche, lo que les otorgó un beneficio especial: poder cocinar junto a Mónica Torres, quien llegó como conductora invitada.

Para el segundo plato, que consistía en milanesas con papas fritas y ensalada, Tilsa no dudó en llamar a Mónica desde el inicio: “Yo he cocinado antes con Mónica y ella sabe cortar el pollo para las polladas”, comentó, agregando: “Yo no sé filetear muy bien y sé que ella lo hace rapidísimo”.

Mónica corrió a la estación de cocina para ayudarla, pero tuvo un gran inconveniente: “¡Mis lentes, mis lentes!”, exclamó desesperada, buscando que alguien se los pasara antes de empezar a cortar el pollo.

Ante la situación, Tilsa reclamó con humor: “Necesitamos los lentes, ¿cómo me la van a mandar sin lentes? ¡Que todavía no corra el tiempo!”.

Finalmente, lograron pasarle los lentes a Mónica, pero ¿será suficiente su ayuda para que Tilsa y Vale eviten la Noche de Eliminación? ¡Descúbrelo en El Gran Chef Famosos: Pericotitos!

