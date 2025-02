En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, Mónica Torres asumió la conducción en reemplazo de Armando Machuca y, apenas llegó al set, se encontró con Tilsa Lozano. Entre risas y nostalgia, Mónica le dijo: “Compañera de batallas, mi compañera de la 5ta temporada”, recordando la vez que compitieron juntas.

Tilsa, por su parte, respondió con una sonrisa: “Estoy con mi hija Vale, mejor acompañada imposible”. Mónica no perdió la oportunidad y le preguntó: “Siendo sincera, ¿cocinar con tu hija te relaja?”. Tilsa, con confianza, respondió que sí.

Pero el momento más divertido llegó cuando Mónica anunció que haría una imitación de Tilsa. Acto seguido, comenzó a moverse de lado a lado y, con un tono inconfundible, dijo: “No, Valentina, ¿alguien le puede decir algo a Vale?”, imitando a Tilsa con precisión.

Entre risas, Tilsa explicó su actitud en la competencia: “No es que me ponga tensa, es que soy un poquito controladora y quiero asegurarme de que todo le salga perfecto a Vale, pero me he dado cuenta de que sola le sale todo bien”.

El momento se volvió viral entre los seguidores del programa, quienes destacaron la increíble capacidad de Mónica para imitar a sus compañeros.

¿Qué otras sorpresas nos traerá El Gran Chef Famosos: Pericotitos? ¡No te lo pierdas y sigue disfrutando de la cocina más divertida de la televisión!

