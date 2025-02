En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, durante su conversación con Tilsa Lozano, Mónica recordó un reto de la quinta temporada en el que ambas participaron y le preguntó a Tilsa: “¿Y esa loncherita que hicimos juntas en la quinta temporada, nunca se la hiciste a tu hija?”.

Sin dudarlo, Tilsa respondió entre risas: “No, porque me ganaste, tú tienes la culpa de que Vale no coma”.

El momento se volvió aún más gracioso cuando Mónica se ofreció a prepararle una lonchera a Valentina, a lo que la pequeña aceptó sin dudarlo: “Sí me gustaría que me hagas una lonchera porque mi mamá no sabe y nunca me hace la lonchera”.

Las risas no faltaron en el set, y los fans del programa disfrutaron de la divertida complicidad entre Tilsa y Mónica. ¿Será que ahora Tilsa Lozano tomará clases de loncheras con Mónica? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos: Pericotitos para más momentos imperdibles!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.