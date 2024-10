Empieza la última noche del ciclo vacacional y los participantes lo saben. En ese sentido, Milena Warthon revelo que su vestimenta esta noche, tiene historia. “He venido con mi traje de Viña, que me hizo ganar la Gaviota, así que, si esto no me sirve, creo que me retiro oficialmente de la cocina”, contó.

En el confesionario, dio más detalles de lo que espera que suceda esta noche. “Si con esto no me salvo, ya no tengo solución”, expresó.

Este lunes 28 de octubre se vive la última noche del Ciclo Vacacional en la segunda promoción de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. ¿Quién será el alumno en acumular la mayor cantidad de puntos?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

