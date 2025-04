En El Gran Chef Famosos, Extremo, Miguel Arce ha conseguido posicionarse en el primer lugar de la tabla de puntajes. Se trata de una victoria que consiguió la noche anterior al lado de Vanessa Terkes.

“Agradecido con Vanessa, la verdad que no me lo esperaba. Siento que he aprendido mucho de ella, estar probando constantemente todo lo que ella está haciendo me ha servido. Son cosas que a mí me faltan”, reveló el actor.

Además, reiteró su sorpresa ante los resultados obtenidos. “Me cuesta creerlo. Gracias, Vanessita, esto ha sido en gran parte por tu ayuda. De hecho, fue todo por tu ayuda”, dijo Miguel entre risas.

