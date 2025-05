En El Gran Chef Famosos, la competencia está al rojo vivo, y hoy los jurados son los verdaderos protagonistas. En un enfrentamiento épico, Nelly Rossinelli, conocida por su meticulosidad y orden, está marcando la pauta en el equipo de Melissa Paredes. Junto a Víctor Hugo Dávila, Nelly no ha dejado de dar instrucciones, lo que ha provocado momentos de tensión en la cocina.

En medio de la presión, Nelly le dio una orden clara a Melissa: “Tú te encargas de sancochar esto y de emplatarlo”. Y, al escucharla, Melissa no pudo evitar soltar una divertida confesión: “Me gusta que me manden, me gusta que me gobiernen”, provocando las risas del conductor y aliviando un poco la tensión del momento.

¿Será que Melissa Paredes realmente disfruta de ser guiada o solo estaba aliviando la presión? Lo cierto es que la competencia está más reñida que nunca, y cada palabra y cada movimiento cuentan. ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos para ver cómo sigue esta historia!

