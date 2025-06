En EL Gran Chef Famosos, la noche arrancó con risas cuando Goncho Iglesias reveló que su barba recibe más cuidados que un perro de alta alcurnia.

Después llegó Freddy Jo, un nuevo chef que se sumó a la cocina como jurado y quien, además, mencionó que Luciano Mazzetti era “el guapo de su promoción”.

Pero la escena que hizo temblar a todos fue cortesía de Nelly Rossinelli, pues descuartizó a un cangrejo mientras instruía a los participantes, lo que dejó a todos con la boca abierta. Quien no pudo con el crustáceo fue Julián y terminó por lanzar insultos.

Como si fuera poco, Goncho volvió al centro de la polémica cuando Mazzetti lo encaró por no usar guantes. “Obligatorio no dijeron”, se defendió Goncho hasta que Melissa, desde la otra estación, sentenció: “Qué asco”. ¿La respuesta de Goncho? “¡Hagan close up a mis nudillos! No tienen ni un solo vellito”. Momentazo.

Y para cerrar el día: noche de eliminación. Goncho, Julián, Rossana y Menacho no lograron salvarse y solo Melissa se salvó, dejando a Menacho como el quinto y último en pelear por su permanencia en la próxima gala.

