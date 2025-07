Mathías Brivio regresó a la cocina de “El Gran Chef Famosos, El Último Campeón” en la temida Noche de Eliminación para defender su lugar dentro de la competencia culinaria de Latina Televisión. Pero, antes de empezar a cocinar, se sinceró ante las cámaras.

“(Me siento) Un poco culpable porque Mónica está acá. Recordemos que mi empanada de sangrecita no salió del todo bien y me estoy dando cuenta que no sirvo para el trabajo en equipo”, aseguró Brivio, un poco avergonzado porque sus acciones “perjudicaron” -a su parecer- a su compañera.

Asimismo, agregó: “Me pasó con las boliyucas y me doy cuenta de que para el trabajo en equipo no estoy funcionando. Entonces, Mónica primera vez en la historia que está en una Noche de Eliminación y es por mi culpa”.

