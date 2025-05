En El Gran Chef Famosos, Extremo, la temida Noche de Eliminación comenzó con Mateo Garrido Lecca recordando cómo fue que terminó —de nuevo— a punto de defender su lugar en la competencia.

“Es cierto que el clamor popular en la calles me grita: “Qué mala es Nelly”. No es mala Nelly, solo tomó la decisión. Yo no hubiera querido estar en su lugar. Creo que ese día lo que salió un poquito mal fue la papita porque estaba rica, pero le faltaba cocción”, explicó el participante.

Además, Mateo reconoció que su compañera merecía ser salvada. “Mientras tanto, el rocoto que hizo Vania estuvo impecable. Era justo que quien tuvo el talón de Aquiles en la receta vaya a sentencia”, aseguró ante toda la cocina.

Lo que Nelly Rossinelli no se esperaba fue el divertido comentario del competidor. “Igual no me olvido porque acá Vania se salvaba fácil”, dijo seriamente.

“Mateo, pero tú me dijiste que querías venir”, se confió la jurado al escuchar el descargo del comediante. ¿Acaso Mateo podrá salir de esta encrucijada?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.