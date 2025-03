En El Gran Chef Famosos, Extremo, Mateo Garrido Lecca opuso resistencia al preparar su chupe de cangrejos, ¿qué dijo?

Ante las criaturas vivas, el competidor hizo hincapié en que se trata de una situación que lo conmueve a más no poder.

“¿Por qué me lo tienen que dar vivo? Me da penita tener que cortarle la cabeza. Además, ya me encariñé. Claramente, ahí está “Don Cangrejo” y el cangrejo de “La Sirenita”, aseguró consternado.

