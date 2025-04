En el último episodio de El Gran Chef Famosos, Jano Baca se convirtió en el primer salvado de la ronda de repechaje, mientras que hoy los puntajes se han reiniciado para todos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la misteriosa ausencia de Mauri Stern, uno de los jurados más reconocidos del programa.

Durante el inicio de la jornada, Peláez lanzó una broma que encendió las sospechas: “Mauri Stern no ha podido venir y estamos comenzando a sospechar de Los Tres Chiflados”, en referencia al grupo de concursantes conformado por Mateo Garrido Lecca, entre otros. Sin perder la oportunidad de bromear, Mateo respondió entre risas: “A mí no me van a ensuciar las manos con un trabajo que no he hecho. Me hubiese gustado hacer algo, pero yo no he sido”.

Lejos de quedarse ahí, el comediante continuó: “Si hubiese sido, lo habría dicho. Agradezco a Mauri que nos dé chances, no voy a mentir, me viene bien que no esté acá y así tengo más chances de pasar”.

¿Dónde está realmente Mauri Stern? ¿Volverá pronto al programa o su ausencia seguirá dando que hablar? ¡No te pierdas lo que sigue en El Gran Chef Famosos, solo por Latina!

