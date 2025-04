En El Gran Chef Famosos, Mateo Garrido Lecca está decidido a quedarse en competencia durante la ronda de repechaje. Aunque se esfuerza al máximo, esta vez cometió un pequeño pero curioso error.

Mientras picaba cebollas, Peláez notó algo extraño y le dijo: “Mira, mira” señalando la cáscara. Luego, bromeó: “Si no hubiese venido, no te habrías dado cuenta”, haciendo reír a todos. Mateo, entre risas, respondió: “Peláez, si me vas a ayudar así, no te vayas nunca”.

¿Logrará Mateo concentrarse y seguir avanzando? ¿Qué más pasará en esta intensa ronda? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.