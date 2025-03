En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, hay solo un único plato que definirá quiénes serán los eliminados de la noche. Se trata de un queque de chocolate, cuya preparación se llevará a cabo en dos partes.

Este anuncio despertó preocupación en una de las competidoras. “Normalmente los postres no son mi fuerte, pero digamos que las veces que lo he preparado, no me han salido tan mal”, confiesa Mariella Zanetti.

Al escuchar a su madre, Massi la miró con resignación y soltó un divertido comentario. “Ya perdimos”, lamentó antes de recibir el cofre con los insumos que ganaron al ganar el primer reto de la noche: encestar chocolates.

