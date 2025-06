En El Gran Chef Famosos, el jurado Masías no solo volvió a la cocina, también trajo una sorpresa que dejó a todos con la boca abierta: dos serán los eliminados esta noche.

Peláez presentó a Masías diciendo que “no estuvo presente en la última noche de eliminación, por eso pidió que esta jornada tenga un giro memorable, una eliminación que se recuerde para siempre”, comentó con un toque de ironía.

Ante la noticia, los participantes no se quedaron callados y, para canalizar sus emociones, se les pidió que dibujaran una emoción en una pizarra. Goncho mostró un dibujo de un capibara. “La recuerdo con mucho amor”, dijo, antes de lanzar una frase que dejó riendo a los participantes: “esto significa que puedo hacer cosas horribles, pero hoy voy a hacer lo contrario”.

Menacho dibujó la frase “Hoy me salvo” al fondo. ¿Premonición o deseo?. Legaspi se sumó al grupo con un dibujo de alguien molesto. “Esta es la pesadilla que tuve ayer con los cangrejos, no se compara con nada”, comentó. Y agregó, visiblemente incómodo: “No es algo para aplaudir que se vayan dos”.

Rossana Fernández dibujó una carita feliz: “Estoy feliz, obviamente no me quiero ir, pero la actitud hace mucho. Igual no me parece justo que se vayan dos”, dijo con firmeza.

