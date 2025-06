Javier Masías se conmovió con la eliminación de Nacho di Marco de “El Gran Chef Famosos, Extremo”. Así que el jurado le dedicó unas emotivas palabras antes de que el argentino abandone la cocina.

“Nacho, creo que tienes un carisma imbatible. Es imposible verte en televisión y no llevarse bien contigo. Además, tengo que decir que has dado batalla todos los días: todos los días has venido y te has entregado a esta aventura hacia lo desconocido”, aseguró el crítico gastronómico, ocasionando la risa del participante.

Asimismo, el jurado reconoció: “Has lidiado bastante bien y has ganado una cantidad importante de beneficios. Algunos de tus platos los vamos a recordar por muchísimo tiempo y tu sopa del día de hoy debe ser de lo mejor que he comido en este programa”.

Por último, Masías aplaudió a Nacho. “Te deseo la mejor de las suertes y ha sido un gusto compartir pantalla contigo”, finalizó.

