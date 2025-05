En El Gran Chef Famosos, Zumba protagonizó un momento tenso y polémico cuando el jurado Masías descubrió que su mayonesa no había sido elaborada íntegramente por él. A pesar de ser uno de los concursantes más carismáticos del programa, su sinceridad lo metió en problemas.

Todo ocurrió cuando Masías se acercó a su estación y le preguntó si había preparado la mayonesa por completo. “La hice con ayuda de Yiddá que le puso sal, pero yo lo hice todo”, respondió Zumba intentando justificar el trabajo en equipo. Sin embargo, la reacción del jurado fue inmediata: Masías le quitó la licuadora sin decir una palabra y se la llevó, exigiéndole empezar desde cero.

Frente a las cámaras, Zumba se defendió: “Yo la he preparado con mis propias manos, Yiddá tiene la culpa, pero yo no se lo pedí”, intentando dejar en claro que no hubo mala intención.

¿Fue justo que le quitaran la mayonesa? No te pierdas lo que viene en El Gran Chef Famosos, donde cada detalle puede cambiar el rumbo de la competencia.

