En El Gran Chef Famosos, Javier Masías es conocido por ser uno de los jurados más exigentes. Su análisis minucioso y su alto nivel de expectativas no pasan desapercibidos, y hoy no fue la excepción. Durante la degustación de donuts, Masías decidió no probar las que preparó Mateo Garrido Lecca.

“No ha fermentado, yo no sé por qué debería probar algo así,” dijo Masías, visiblemente disgustado con la textura de las donuts. Luego añadió: “No deseo probar algo que no ha fermentado”,

Sin embargo, la sorpresa vino cuando Masías, en un giro inesperado, agarró una de las donuts que había preparado el maestro pastelero Renato Peralta, quien era el chef invitado del programa: “pero no hay cosa que la buena pastelería no pueda arreglar”, dijo Masías justo antes de comérsela.

Con esa donut en mano, los demás jurados no pudieron evitar reír al ver cómo Masías elegía la mejor opción del programa: “Se cerró con la donut,” comentaron entre risas.

¿Qué opinas de la decisión de Masías? ¿Fue una crítica justa o se pasó de exigente con Mateo? No te pierdas El Gran Chef Famosos, donde los juicios más duros se dan en la mesa de degustación. ¡La competencia está más intensa que nunca!

