Yiddá Eslava estaba totalmente concentrada en la preparación de su pollo con miel, miso y espárragos. Por eso, la participante de “El Gran Chef Famosos, Extremo” ni siquiera notó la presencia de Javier Masías en su estación mientras ella buscaba insumos en el almacén.

Esto indignó al crítico gastronómico: “Esta señora me tiene el real miedo. Paso por su isla y no la encuentro. Es un poco frustrante no tener nada qué mostrar”. “Volveré después, no te vas a escapar de mí”, agregó al no ver cerca a Yiddá.

Pero, justo en ese momento, la concursante regresó a su cocina. “¿Dónde estabas? ¿qué estás haciendo?”, cuestionó Masías. “Reduciendo la salsa”, aseguró Yiddá, minimizando la situación para no desatar la “furia” del jurado.



Este martes 20 de mayo se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, Extremo”. En esta edición, los participantes festejan el “Día Mundial de las abejas”, ¿quiénes no convencerán al jurado con su sazón y pasarán a la temida Noche de Sentencia?

