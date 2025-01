En la víspera del 2025, El Gran Chef Famosos nos regaló un emotivo momento cuando Javier Masías, el siempre enigmático jurado, compartió sus deseos para el nuevo año. Sin embargo, lo que dijo dejó a todos sorprendidos.

Con una reflexión que se preguntó a los presentes, Masías confesó: “Yo personalmente no creo en la felicidad, pero siento que hay estados emocionales que se le acercan bastante” . Un mensaje profundo que hizo pensar a todos los participantes sobre la verdadera esencia de la vida.

Pero, como buen jurado, Masías no se quedó allí. Continuó con su discurso cargado de sabiduría, deseando a todos los presentes tres cosas esenciales para el 2025: “Quiero que en primer lugar tengan muchísima gratitud”, mencionando que incluso en los momentos difíciles, la gratitud siempre debe ser una guía. “Creo que la alegría es lo más cercano a la felicidad, incluso si uno no quiere sonreír, de repente puede hacer sonreír a alguien más”. Y para finalizar, “Que tengan mucha curiosidad. La curiosidad no se cura con nada, y eso es lo que nos mantiene vivos”, cerró con una sonrisa, dejando claro que estos tres valores serán esenciales para el próximo año.

Las palabras de Masías calaron hondo en los participantes, quienes agradecieron su cargado mensaje de positividad y reflexión. ¿Será la gratitud, la alegría y la curiosidad lo que todos necesitamos para un 2025 lleno de aprendizajes? ¿Logrará Masías transmitir su filosofía a todos los participantes en los próximos desafíos? ¡No te pierdas el próximo episodio de El Gran Chef Famosos para descubrirlo!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.