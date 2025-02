En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, Mariella Zanetti y Tito Vega son dos de los participantes con más trayectoria en el programa. La primera incluso fue campeona de la Olla de Oro, mientras que Tito Vega llegó a la final de su temporada.

Hoy, ambos observaban cómo cocinaban sus pericotitos junto a los refuerzos que trajeron. En ese momento, Tito Vega comenzó a dar indicaciones a su sobrina Leandra sobre la preparación del postre. Sin embargo, Mariella lo interrumpió y le dijo: “La que está más avanzada es tu sobrina, ella ya está haciendo el glaseado, así que deja de gritar porque me estás reventando el tímpano”.

Tito, sorprendido, respondió: “¡Por Dios, Mariella, me estás reventando el tímpano!” y luego, entre risas, agregó: “La reina de los gritos me dice que no grite”, desatando carcajadas entre los presentes.

¿Qué más sucederá en la competencia? ¿Podrán Mariella y Tito guiar bien a sus refuerzos? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos: Pericotitos y descubre todo lo que pasa en la cocina más entretenida de la televisión!

