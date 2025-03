Mariella Zanetti se sinceró frente a las cámaras de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. La participante confesó que les tiene RESPETO a sus rivales: Tilsa Lozano y Tito Vega, con quienes comparte cocina este lunes.

“Súper complicado porque los tres, para mí, somos capos en la cocina; aunque digan que no. Tito cocina perfectamente, Tilsa que se hace, pero cocina rico también. No te hagas, mamita, que yo he probado tu sazón”, confesó Mariella EN VIVO.

Este lunes 03 de marzo se transmite un nuevo episodio de la ronda semifinal de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. Tres de las duplas que siguen en competencia buscarán librarse de la temida Noche de Sentencia y pasar directamente a la semana final, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.