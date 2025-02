Luciano Mazzetti no puede evitar sonrojarse cada vez que recibe un piropo EN VIVO en la cocina de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. Al respecto, Tito Vega le consultó cómo se siente al estar expuesto en televisión nacional.

“Una pregunta chef, ¿cómo se siente usted con todos los comentarios que hay en las redes de que usted es súper guapo? ¿que es igual al príncipe Harry? Ahora lo han nombrado el príncipe del Puente de los Suspiros. Nos opaca a los participantes, ¿cómo haríamos?”, le preguntó.

“Me siento bastante halagado, y también con bastante roche. Pero ya estoy acá, así que no me queda otra. Para adelante nomás”, respondió sinceramente el chef.

Este sábado 01 de febrero inicia una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. Las duplas que siguen en carrera buscarán evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

