La segunda eliminada de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos, Extremo” fue Pilar Delgado. Tras no convencer a los jueces con su arroz con chancho, la participante se despidió de la cocina, no sin antes recibir las palabras del jurado.

En el turno de Luciano Mazzetti, el chef peruano aseguró sentirse culpable de la eliminación de Pilar porque no ganaron la competencia del último lunes y la “condenó” a Noche de Eliminación.

“Pilar, siento que te he defraudado porque, gracias a que no ganamos ayer, estás aquí. Siento que has empezado a aprender que la cocina, además de talento, se trata de control mental, manejo de tiempos y estrés”, sentenció el chef.



Asimismo, reconoció que Pilar no hizo un mal trabajo “pero hoy se tiene que ir alguien. Se te quemó el fondo de la olla. Me da muchísima pena que te vayas esta noche”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.