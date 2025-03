En El Gran Chef Famosos: Extremo, este inicio de semana traerá la eliminación de un participante. Sin embargo, uno de los momentos más inesperados de la noche fue la confesión de Luciano Mazzetti.

Durante la presentación habitual de Peláez, el jurado comentó: “Me encuentro muy bien, he descansado y el domingo he comido rico, he refrescado mi paladar y ahora estoy preparado para que empiece nuevamente el camino cuesta abajo hasta el sábado”.

Pero cuando Peláez le preguntó qué esperaba de la jornada, Mazzetti sorprendió a todos al decir: “Yo ya estoy harto de que me rompan el corazón”. De inmediato, Mateo Garrido Lecca bromeó: “Perdóname, Luciano, nunca he querido hacer eso”, desatando risas en el estudio.

¿Qué habrá querido decir Luciano Mazzetti con su confesión? ¿Afectará esto su criterio al momento de evaluar los platos? ¡No te pierdas El Gran Chef Famosos: Extremo!

