Luciano Mazzetti llegó a la cocina de Nacho di Marco para supervisar la preparación del aderezo para su sopa a la minuta. Pero, al acercarse a su sartén, notó la excesiva cantidad de aceite que había usado el argentino.

“¿Qué es esto? ¿qué es esto? ¿por qué tanto aceite?”, cuestionó el chef peruano, evidentemente indignado por la decisión de Nacho de utilizar tanto aceite, mientras echaba el exceso en otra sartén.

El participante se justificó así: “Ah, para que no se me queme, sino se me quema”.

Esa frase decepcionó a Luciano Mazzetti, quien utilizó unos segundos para darle un consejo culinario: “¿Sabes qué pasa? Esto es algo que te hemos dicho cuántas veces… Aun colando todo ese aceite, esto está grasoso. Para que entiendas el nivel de grasa que le pones”.



Este sábado 31 de mayo se vive la cuarta Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, Extremo“. Melissa Paredes, Víctor Hugo Dávila, Nacho di Marco y Julián Legaspi vuelven a la cocina para afrontarse a complicados retos culinarios y pasar a la siguiente ronda. ¿Quién de ellos abandonará la cocina?

