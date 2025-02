En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, los pequeños participantes se encuentran en una intensa Noche de Eliminación, poniendo todo su esfuerzo para quedarse en la competencia. Durante la preparación de los sándwiches de pollo, el tiempo apremiaba y algunos optaron por colocar la crema dentro del pan con el dedo para acelerar el proceso.

Una de las participantes que utilizó esta técnica fue Gia Pesaressi, quien captó la atención de Luciano Mazzetti. Minutos después, el jurado, acompañado por Patty Chong y Nelly Rossinelli, lanzó un comentario que provocó la reacción de la pequeña. “Acabo de ver a alguien haciéndole masajes al pollo con mayonesa”, dijo con picardía.

Nelly no tardó en responder: “Ay, por qué eres así, todo se fija Luciano”, mientras que Gia, notoriamente molesta, volteó a ver al jurado con una mirada fulminante. Viendo la reacción de la niña, Luciano se apresuró a aclarar: “Yo no te estoy viendo a ti”, pero entre risas le dijo a Nelly: “Gia me mira grueso”.

¿Podrá Gia dejar pasar el comentario de Luciano? ¿Logrará su plato convencer al jurado? ¡No te pierdas lo que viene en El Gran Chef Famosos: Pericotitos!

